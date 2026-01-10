Звезду сериала «Эль Турко» задержали с наркотиками в клубе
Исполнителю главной роли в сериале «Эль Турко» Джану Яману грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Турецкого актера задержали во время полицейского рейда в ночных клубах Стамбула. В его кармане обнаружили твердые красные кубики, которые, по результатам экспертизы, оказались наркотиками, но их вид не уточняется.
Сейчас Ямана держат под стражей. Если ему предъявят обвинения только в хранении наркотических веществ, ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. За перевозку наркотиков наказание будет более суровым.
Джан Яман известен как актер и модель. Он снялся в таких сериалах, как «Ранняя пташка», «Мистер ошибка» и других.
