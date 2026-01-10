В Омской области подросток украл с почты мешок с пенсиями

10 января 2026, 14:39

В Омской области студент вынес с почты мешок с 1,2 млн рублей

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Усть-Ишимском районе Омской области 17-летний подросток украл мешок с 1,2 млн рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий. Об этом сообщает областное управление МВД.