В Омской области подросток украл с почты мешок с пенсиями
В Усть-Ишимском районе Омской области 17-летний подросток украл мешок с 1,2 млн рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий. Об этом сообщает областное управление МВД.
В полицию поступило заявление от 66-летней заведующей почтой поселка Малая Бича. Она сообщила о пропаже значительной суммы денег, предназначенной для пенсионных выплат.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые не обнаружили следов взлома. Они опросили всех, кто имел доступ к финансовым средствам, и в результате подозрение пало на 17-летнего племянника заявительницы. Юноша иногда помогал женщине по хозяйству и гостил у неё во время каникул.
Несовершеннолетнего задержали в Тюменской области. При досмотре у него нашли около 250 тысяч рублей. На допросе он рассказал, что воспользовался моментом, когда на почте было много людей, чтобы вынести один из инкассаторских мешков. Сам мешок подросток впоследствии сжег, а оставшуюся сумму в размере одного миллиона рублей спрятал под крыльцом дома своей родственницы. Именно там их и обнаружили во время обыска.
Все похищенные деньги были изъяты и переданы обратно в почтовое отделение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Читайте также: