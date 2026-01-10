Под Красноярском в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек
В Красноярском крае столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. Пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Утром 10 января на трассе Ачинск – Ужур – Троицкое, на 112 километре в Ужурском районе, произошло ДТП. В автобусе, попавшем в аварию, находилось 12 человек.
Согласно предварительным данным, пять пассажиров доставлены в больницу, двое из них — дети 11 и 16 лет. Шести пассажирам оказали медицинскую помощь на месте.
На место происшествия прибыли оперативные службы. Движение по дороге не перекрыто. В ликвидации последствий аварии задействованы 14 человек и 6 единиц техники.
