На Камчатке 66-летнего пластического хирурга за мошенничество в особо крупном размере
На Камчатке задержали 66-летнего пластического хирурга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в канале «Следком Камчатки» на платформе MAX.
Задержанный заведовал отделением в Елизовской районной больнице и одновременно руководил коммерческой организацией. С февраля 2024 по октябрь 2026 года он обманывал пациенток: называл завышенную стоимость операций по маммопластике и убеждал женщин платить его компании.
Разницу между полученными суммами и платежами, оформленными по документам больницы, врач оставлял себе. Отмечается, что шесть пациенток заплатили мужчине не менее 1 640 000 рублей — из них обвиняемый обратил в свою пользу 1 230 000 рублей.
Противоправную деятельность выявили следователи СК и УФСБ России по Камчатскому краю. В жилище врача и по месту его работы прошли обыски, вопрос о мере пресечения решается. По информации РИА Новости, речь идёт об Андрее Стружкине — пластическом хирурге высшей категории с опытом более 30 лет, члене Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.
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