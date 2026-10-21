Папе Римскому Льву XIV поставили окончательный диагноз после операции
Лечащие врачи поставили Папе Римскому Льву XIV окончательный диагноз и не назначили ему дополнительного лечения. Об этом сообщила служба печати Святого престола.
По данным медицинского заключения, удалённая во время операции опухоль оказалась локализованной аденокарциномой легкого. Последующее онкологическое обследование подтвердило, что дальнейшая терапия понтифику не требуется.
Напомним, что 71-летний Лев XIV перенёс операцию 13 октября. Через пять дней он покинул больницу и вернулся в Ватикан. В воскресенье понтифик обратился к верующим с традиционной проповедью, а в среду провёл всеобщую аудиенцию в обычном режиме.
Ранее «Радио 1» передавало, что под Тюменью пропавшую женщину нашли закопанной в лесу. Специалисты обнаружили на теле погибшей огнестрельные ранения.
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