В российском городе парень набросился на водителя и нанёс ему почти 20 ножевых ранений

22 октября 2026, 00:31

В Самарской области молодого человека задержали за нападение с ножом на мужчину

Фото: iStock/GankaTt

В Красноярском районе задержали молодого человека, подозреваемого в смертельном нападении на водителя. Об этом сообщили в Telegram-канале «ГУ МВД России по Самарской области».