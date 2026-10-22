В российском городе парень набросился на водителя и нанёс ему почти 20 ножевых ранений
В Красноярском районе задержали молодого человека, подозреваемого в смертельном нападении на водителя. Об этом сообщили в Telegram-канале «ГУ МВД России по Самарской области».
Инцидент произошёл 21 октября на улице Оренбургской в селе Красный Яр. Между участниками дорожного движения вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них достал нож. По сведениям Telegram-канала «РЕН ТВ|Новости», ссора возникла между водителем и пешеходом, который нанёс своему оппоненту почти два десятка ранений.
Пострадавшего мужчину 1980 года рождения доставили в больницу, но спасти его не удалось. Правоохранители опросили очевидцев, установили приметы подозреваемого и вскоре задержали его. Им оказался молодой человек. Парня доставили в отдел полиции, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.
Читайте также: