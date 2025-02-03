На Камчатке бывший совладелец зверски расстрелял директора гостиницы «Петропавловск»

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В Петропавловске-Камчатском произошло жестокое убийство: директор гостиницы «Петропавловск» Руслан Кузнецов был застрелен в собственном кабинете. Кузнецов скончался на месте от травм. Информацию передают Telegram-каналы SHOT и Mash.
Предварительно, в директора гостиницы несколько раз выстрелил из нарезного карабина «Вепрь» бывший совладелец отеля Валерий Трофимов. 66-летний мужчина был задержан на месте преступления и является главным подозреваемым. Сейчас его проверяют на состояние опьянения.
Сообщается, что трагедия разыгралась на проспекте Карла Маркса всего пару часов назад (поздней ночью по московскому времени).
Следственный комитет и криминалисты уже работают в гостинице, выясняя все обстоятельства произошедшего.
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Сообщается, что трагедия разыгралась на проспекте Карла Маркса всего пару часов назад (поздней ночью по московскому времени).
Следственный комитет и криминалисты уже работают в гостинице, выясняя все обстоятельства произошедшего.
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Мария Моисеева