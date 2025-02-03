Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»

Надежда Сысоева (Фото: соцсети)
Третий сезон шоу «Выжить в Самарканде» начался с драмы и неожиданных поворотов. Чего только не было: участники плели интриги, ели кебаб метровыми порциями и даже ночевали на камнях. Первой выбыла Надежда Сысоева – и не без скандала, сообщает «СтарХит». Но страсти не утихли: Торнике возмутился поведению Анны Седоковой.
Сысоева и Седокова не ладят — настолько, что Анна собиралась отказаться от участия в проекте из-за случайно встречи в аэропорту. Лишь благодаря умелым уговорам Торнике Квитатиани исполнительница согласилась вернуться. Чтобы ее возвращение вдруг не обернулось мгновенным уходом, решили перестраховаться — дать Седоковой иммунитет. Однако между девушками по-прежнему продолжали летать искры.
В результате в финале выпуска Анна проголосовала против Надежд, которая была вынуждена отправиться на испытание. Она его проиграла.
Сысоева надеялась, что соперник из народной команды уступит ей место, но тот решил остаться. Разочарованная, звезда ушла со сцены, добавив перед уходом: «Я желаю победить змеиный клубок, если тебе это так нужно. Иногда есть что-то важнее, чем деньги».
Между тем, в команды пришли новые участники: Алексей Щербаков, который сразу проникся уважением к боевым товарищам, и блогер Александр Арзанов, появление которого стало полной неожиданностью.
Первое испытание оказалось не для слабонервных – звезды кололи дрова, а их оппоненты пытались осилить шесть метров кебаба. Справился не каждый. Все-таки подобные габариты не всем под силу, особенно если речь идет о девушках.
В главном испытании командам пришлось валяться в грязи, добывая шары с логотипом игры. Та еще проверка не выдержку.
Под конец звезды победили соперников, но провалившему индивидуальное испытание Мите Фомину пришлось покинуть проект. И тут вдруг разгорелся скандал – Торнике обвинил Анну Седокову в манипуляциях и попытке выведать чужие стратегии. Подробно рассказал, как утром они встретились в кустах, начали с легкой темы, а потом перешли на то, кто за кого голосует.
Казалось бы, именно Торнике уговорил Анну на участие в проекте, но быстро начал работать «против» нее. Седоковой оставалось лишь пораженно выслушивать монолог.
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Торнике Квитатиани и Анна Седокова (Фото: скриншот шоу «Выжить в Самарканде»)
В результате в финале выпуска Анна проголосовала против Надежд, которая была вынуждена отправиться на испытание. Она его проиграла.
Сысоева надеялась, что соперник из народной команды уступит ей место, но тот решил остаться. Разочарованная, звезда ушла со сцены, добавив перед уходом: «Я желаю победить змеиный клубок, если тебе это так нужно. Иногда есть что-то важнее, чем деньги».
Между тем, в команды пришли новые участники: Алексей Щербаков, который сразу проникся уважением к боевым товарищам, и блогер Александр Арзанов, появление которого стало полной неожиданностью.
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Первое испытание оказалось не для слабонервных – звезды кололи дрова, а их оппоненты пытались осилить шесть метров кебаба. Справился не каждый. Все-таки подобные габариты не всем под силу, особенно если речь идет о девушках.
В главном испытании командам пришлось валяться в грязи, добывая шары с логотипом игры. Та еще проверка не выдержку.
«Самый сложный момент — смотреть, как тупят другие. Это неприятно и сложно пережить», — не сдержался Щербаков, смотря за хаосом со стороны.Кстати говоря, свою первую ночь на шоу он провел необычно — на камнях, наблюдая за звездным небом.
Торнике Квитатиани (Фото: скриншот шоу «Выжить в Самарканде»)
Под конец звезды победили соперников, но провалившему индивидуальное испытание Мите Фомину пришлось покинуть проект. И тут вдруг разгорелся скандал – Торнике обвинил Анну Седокову в манипуляциях и попытке выведать чужие стратегии. Подробно рассказал, как утром они встретились в кустах, начали с легкой темы, а потом перешли на то, кто за кого голосует.
«Как грузин может сплетничать?», — возмутилась в ответ Седокова.
Анна Седокова (Фото: скриншот шоу «Выжить в Самарканде»)
Казалось бы, именно Торнике уговорил Анну на участие в проекте, но быстро начал работать «против» нее. Седоковой оставалось лишь пораженно выслушивать монолог.
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Мария Моисеева