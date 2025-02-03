Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»

Третий сезон шоу «Выжить в Самарканде» начался с драмы и неожиданных поворотов. Чего только не было: участники плели интриги, ели кебаб метровыми порциями и даже ночевали на камнях. Первой выбыла Надежда Сысоева – и не без скандала, сообщает «СтарХит». Но страсти не утихли: Торнике возмутился поведению Анны Седоковой.