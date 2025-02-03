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Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»

Сысоева ушла из «Выжить в Самарканде», а Торнике обвинил Седокову в интригах
Надежда Сысоева (Фото: соцсети)

Надежда Сысоева (Фото: соцсети)

Третий сезон шоу «Выжить в Самарканде» начался с драмы и неожиданных поворотов. Чего только не было: участники плели интриги, ели кебаб метровыми порциями и даже ночевали на камнях. Первой выбыла Надежда Сысоева – и не без скандала, сообщает «СтарХит». Но страсти не утихли: Торнике возмутился поведению Анны Седоковой.
Сысоева и Седокова не ладят — настолько, что Анна собиралась отказаться от участия в проекте из-за случайно встречи в аэропорту. Лишь благодаря умелым уговорам Торнике Квитатиани исполнительница согласилась вернуться. Чтобы ее возвращение вдруг не обернулось мгновенным уходом, решили перестраховаться — дать Седоковой иммунитет. Однако между девушками по-прежнему продолжали летать искры.

Торнике Квитатиани и Анна Седокова (Фото: скриншот шоу «Выжить в Самарканде»)



В результате в финале выпуска Анна проголосовала против Надежд, которая была вынуждена отправиться на испытание. Она его проиграла.

Сысоева надеялась, что соперник из народной команды уступит ей место, но тот решил остаться. Разочарованная, звезда ушла со сцены, добавив перед уходом: «Я желаю победить змеиный клубок, если тебе это так нужно. Иногда есть что-то важнее, чем деньги».

Между тем, в команды пришли новые участники: Алексей Щербаков, который сразу проникся уважением к боевым товарищам, и блогер Александр Арзанов, появление которого стало полной неожиданностью.

«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»
«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»
Первое испытание оказалось не для слабонервных – звезды кололи дрова, а их оппоненты пытались осилить шесть метров кебаба. Справился не каждый. Все-таки подобные габариты не всем под силу, особенно если речь идет о девушках.

В главном испытании командам пришлось валяться в грязи, добывая шары с логотипом игры. Та еще проверка не выдержку.

«Самый сложный момент — смотреть, как тупят другие. Это неприятно и сложно пережить», — не сдержался Щербаков, смотря за хаосом со стороны.
Кстати говоря, свою первую ночь на шоу он провел необычно — на камнях, наблюдая за звездным небом.

Торнике Квитатиани (Фото: скриншот шоу «Выжить в Самарканде»)

Под конец звезды победили соперников, но провалившему индивидуальное испытание Мите Фомину пришлось покинуть проект. И тут вдруг разгорелся скандал – Торнике обвинил Анну Седокову в манипуляциях и попытке выведать чужие стратегии. Подробно рассказал, как утром они встретились в кустах, начали с легкой темы, а потом перешли на то, кто за кого голосует.

«Как грузин может сплетничать?», — возмутилась в ответ Седокова.
Анна Седокова (Фото: скриншот шоу «Выжить в Самарканде»)

Казалось бы, именно Торнике уговорил Анну на участие в проекте, но быстро начал работать «против» нее. Седоковой оставалось лишь пораженно выслушивать монолог.

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Скандального рэпера-насильника Пи Дидди госпитализировали из тюрьмы

«Это мой язык любви»: Блейк Лайвли отправляла Джастину Бальдони откровенные сообщения
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#иммунитет
Скандального рэпера-насильника Пи Дидди ​госпитализировали из тюрьмы
TMZ: американского рэпера P.Diddy госпитализировали из тюрьмы из-за боли в колене
03 февраля 2025, 00:34

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети)

Рэпер P. Diddy (Шон Комбс), находящийся под следствием по серьезным обвинениям, был экстренно госпитализирован из тюрьмы. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.
По данным зарубежных СМИ, музыканта перевезли в нью-йоркскую больницу поздно вечером 30 января, чтобы избежать внимания других заключенных и сотрудников. 55-летний Кобмс жаловался на боли в колене, потребовалось провести МРТ. Официально утверждается, что у рэпера не в первый раз проблемы с ногой, так что травма не вызвана тюремным конфликтом с другими заключенными.

Некоторые западные издания ставят эту информацию под сомнения, однако не получают ответа на уточняющие вопросы.

Адвокат рэпера Марк Агнифило отказался комментировать детали перемещения или состояние здоровья клиента. Представитель Федерального бюро тюрем США также не предоставил новые данные, сославшись на правила конфиденциальности.

В последние месяцы Пи Дидди борется в суде с огромным количеством исков. Его обвиняют в изнасилованиях, склонении молодых артистов к употреблению наркотиков, торговле людьми и даже каннибализме. Рэпер отрицает все обвинения.

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«Чувствует себя третьим лишним»: Джон Миллер недоволен общением Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека
02 февраля 2025, 22:33

Дженнифер Гарнер (Фото: соцсети)

Разведенные актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер воспитывают общих детей и поддерживают друг друга в тяжелые времена. Сейчас Бен находится в непростом положении: развод с Дженнифер Лопес, потом эвакуация из-за пожаров.
Пока Дженнифер всеми способами старается помочь своему экс-возлюбленному, ее нынешние отношения дали трещину. Бизнесмен Джон Миллер, с которым Гарнер встречается с 2018 года, вовсе не в восторге от такого общения, передал источник издания Page Six.

«Он знает, что Бен и Джен в последнее время больше, чем когда-либо, полагаются друг на друга и у них действительно близкие отношения. Но их крепнущая связь становится для него проблемой, когда Бен проводит с ними все праздники, такие как Рождество и День благодарения. Джон чувствует себя третьим лишним», — обратил внимание инсайдер.

В последнее время Гарнер и Аффлек стали переписываться и созваниваться намного чаще, чем раньше. А темы их разговоров уже не касаются лишь детей. Из-за этого Джон боится, что это может быть чем-то большим, чем простое приятельское общение.

«Трудно не испытывать ревность, когда у них такая крепкая связь», — добавил источник.

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«Это мой язык любви»: Блейк Лайвли отправляла Джастину Бальдони откровенные сообщения

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#актриса
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#развод
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«Это мой язык любви»: Блейк Лайвли отправляла Джастину Бальдони откровенные сообщения
02 февраля 2025, 21:55

Блейк Лайвли (Фото: соцсети)

Американская актриса Блейк Лайвли обвиняла режиссера Джастина Бальдони в домогательствах. В ответ на это создал целый сайт, где поделился подробной хронологией предшествующих событий, а заодно и материалами, доказывающие его невиновность. Среди опубликованных переписок с актрисой нашлось и одно пикантное сообщение, автором которого была Блейк, сообщила газета Daily Mail.
В переписке речь шла о сцене на крыше, которую актриса захотела переписать сама.

«Если бы ты знал меня (лично) дольше, ты бы понял, насколько кокетливо и вкусно будет играть флирт. Это мой язык любви. Пикантный и игриво-дерзкий, но ни в коем случае не с зубами» — писала режиссеру Лайвли.

Сообщения вызвали бурную реакцию у публики. Общественность сочла подобный тон неуместным для деловых отношений.

«Я бы не был рад увидеть такое сообщение от моей супруги коллеге противоположного пола. Это как минимум непрофессионально», — отметил один из пользователей Сети.

На этом фоне некоторые выдвинули новую теорию о причинах скандала: возможно, во время съемок у актрисы возникли чувства к Джастину. А после того как режиссер отверг Блейк, она решила ему отомстить — и заодно доказать своему мужу Райану Рейнольдсу, что ему не о чем волноваться.

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#актриса
#режиссёр
#скандал
#конфликт
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Беременная невестка Валерии показала округлившийся живот на пляже в Дубае
02 февраля 2025, 21:38

Лиана Шульгина (фото: соцсети)

Беременная невестка Валерии устроила зрелищную съёмку в Дубае. 27-летняя Лиана Шульгина показала, как изменилась её фигура в ожидании ребёнка.
Младший сын народной артистки России Арсений Шульгин и его жена Лиана ждут второго ребёнка. Пара уже знает, что у них родится сын. Сейчас супруги наслаждаются отдыхом в Дубае.

Лиана устроила фотосессию на пляже в лучах закатного солнца. Девушка надела верх от бикини, расшитого драгоценными камнями, и полупрозрачную юбку в пол.

«28 недель, а я всё не могу поверить что скоро нас будет четверо, каждый день наполнен предвкушением и особенной нежностью. Помню, как в первую беременность не хотелось фотосессий — казалось, что я выгляжу не так, а сейчас просто наслаждаюсь каждым моментом! Этим закатом, этим состоянием, этим ощущением легкости», – поделилась Лиана Шульгина.
В комментариях пользователи обсудили фотосессию. Лиане сделали много комплиментов, подчеркнув её прекрасные формы даже во время беременности, а также отметив, что ожидание ребёнка – это самое счастливое время в жизни каждой женщины.

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#сын
#шоу-бизнес
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«Я не хочу быть дочерью Майданова»: 16-летняя дочь певца мечтает съехать от него
02 февраля 2025, 21:20

Денис Майданов (фото: соцсети)

Дочь Дениса Майданова пошла по стопам отца, однако выходить с ним на одну сцену отказывается. 16-летняя Влада хочет, чтобы её воспринимали как отдельную творческую единицу. Именно для этого она взяла себе псевдоним МайВл по первым буквам имени и фамилии.
Девушка заявила, что не хочет вечно быть дочерью Майданова. Отец пытается давать дочери профессиональные замечания и советы. Однако наследница не прислушивается к опыту Дениса и считает, что должна набивать свои шишки.

«Мы постоянно ссоримся из-за этого, потому что я отдельный автор и исполнитель, пишу свои песни сама и не хочу, чтобы в это как-то лезли. А мой папа считает, что его советы очень мне нужны», – отметила Влада в беседе с репортёрами шоу «Ты не поверишь!».
Сейчас Влада мечтает, чтобы ей поскорее исполнилось 18 лет. Девушка хочет съехать от родителей, поскольку считает, что уже созрела для самостоятельной жизни.

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«Это был год расставаний»: Любовь Толкалина рассказала о череде разрывов
Актриса Любовь Толкалина считает нзвала прошлый год неудачным
02 февраля 2025, 20:28

Любовь Толкалина (Фото: соцсети)

Актриса Любовь Толкалина рассказала, что прошедший год ознаменовался для нее чередой болезненных расставаний. Неожиданно ее дороги с некоторыми друзьями разошлись, как она думает, без возврата.
Артистка старалась избежать разрывов и до последнего давала шанс на сохранение дружбы.

«Я насмерть рассорилась с таким количеством людей, с каким, наверное, не ссорилась никогда в жизни. Причем это были очень близкие люди, такие настоящие, с которыми, я думала, мы дышим одним воздухом. И по моей инициативе произошел этот разрыв. Это обстоятельства непреодолимой силы, и выбора у меня не было», — рассказала Любовь в интервью Рауфу Асадову.

Актриса не любит конфликты и стремится к мирному разрешению противоречий. Но если другой человек не делает никаких выводов и не прилагает усилий к сохранению отношений, она не готова расходовать на него свою энергию. Толкалина уверена, что надо разговаривать, выяснять отношения, это продуктивнее, чем копить обиду.

«Конфликты очень важны. Надо, чтобы люди сейчас, в эту минуту, друг другу все сказали. Избегание конфликтов, сглаживание углов, толерантность не работают — по-моему, это отложенная проблема», — сказала Любовь.

Долгое время Любовь Толкалина жила с Егором Кончаловским, но различия во взглядах на жизнь и 12-летняя разница в возрасте помешали им построить семью на всю жизнь. Пара рассталась друзьями, поддерживает добрые отношения.

«Егор потрясающий человек. Я ему очень благодарна за все, что от него получила. В первую очередь, за дочь Машу», — говорила артистка.

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«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»
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#любовь
#человек
#актриса
#отношения
#интервью
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«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»
02 февраля 2025, 20:26

Анна Седокова (фото: соцсети)

Певица Анна Седокова продолжает участвовать в шоу «Три аккорда». Несмотря на провал в первом выпуске, она решила пойти ва-банк и снова вышла на сцену в свадебном платье.
После неудачного выступления в первом выпуске шоу Анна дала понять, что не намерена сдаваться. Однако тема сегодняшней программы оказалась для певицы непростой. Ей необходимо было спеть песню в жанре шансона. Звезда далека от этого, но она заявила, что всегда готова пробовать что-то новое.

Для конкурсной программы она выбрала лиричную песню Кати Огонёк «Я не могу без него». В композиции есть слова: «Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю».

Для номера Седокова выбрала образ невесты. Перед телезрителями она появилась сидя за белым роялем. В конце выступления певица сняла фату и сжала её в руках. Возможно, этим жестом она дала понять, что ей удалось преодолеть чувства, о которых поётся в песне.

В этот раз жюри высоко ценили выступление Анны. Сергей Трофимов заявил, что своим пением она порвала его душу в клочья, а выбор композиции показал, что певица пережила много тяжелых моментов.

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#песня
#соцсети
#шоу-бизнес
#звёзды
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Артист Владимир Винокур появился на дне рождении Лещенко с костылем
02 февраля 2025, 20:24

Владимир Винокур (Фото: соцсети)

В последнее время артист Владимир Винокур нечасто выходит на публику. Он предпочитает проводить больше времени с семьей. Однако артист сделал исключение, появившись на показе фильма Льва Лещенко. На мероприятие юморист пришел с костылем.
1 февраля эстрадному певцу Льву Лещенко исполнилось 83 года. В честь такого события он устроил показ фильма «О первой любви». Лещенко был продюсером картины. На мероприятие исполнитель позвал достаточное количество гостей. Поддержать товарища пришел и 76-летний юморист Владимир Винокур.

В конце праздника гости увидели, что артист выходит из кинотеатра с костылем. Отметим, что ранее Винокур не говорил о проблемах со здоровьем.

На вопросы представителей СМИ Владимир отвечал неохотно.

«У меня все нормально. Танцую, видишь», — сказал Винокур журналисту газеты «Московский комсомолец».

В конце 90-х юморист пострадал в серьезном ДТП в Германии. В то время Владимир Винокур поделился, что выжил чудом. После аварии ему пришлось долго восстанавливаться. Медки даже думали об ампутации, однако этого удалось избежать. Через некоторое время он вновь вышел на сцену.

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#мероприятия
#здоровье
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«Любит без условий»: Дочь футболиста Малафеева нежно обратилась к отцу
02 февраля 2025, 20:21

Вячеслав Малафеев с дочерью Ксенией (Фото: соцсети)

Дочь бывшего вратаря футбольного «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения на своей странице в социальной сети поделилась видео. Ролик посвящён её папе и снабжён трогательным текстом.
«Отец для девочки — это первый и долгое время единственный мужчина в жизни. Он самый лучший и сильный. За него не надо бороться, его не надо искать. Он любит без всяких условий», — говорит 19-летняя девушка.

Не всегда отношения между отцом и дочерью были такими нежными, несколько лет назад Ксения не хотела принимать новую избранницу футболиста Екатерину. Она даже убежала от родных в Дубай. Но развод семейной пары примирил отца и дочь.

«Родные отвернулись от меня, когда появилась мачеха. А в период, когда папа с Катей разводились, мы с ним наоборот сблизились. Он встретился со мной, когда я вернулась из Дубая, потому что уже давно не жил с мачехой и она не могла на него так давить. Мне кажется, она была главным инициатором того, чтобы он не общался со мной», — рассказывала Ксения.

Сейчас у Малафеева новая избранница, Ангелина Шкатова, она гимнастка и ей 23 года. В Сети злые на язык комментаторы ехидно отмечают, что возлюбленная Вячеслава всего на 4 года старше его дочери.

«Любовь возрастов не спрашивает, зато шутки на эту тему бесконечны! Главное, чтобы вместе было весело и легко», — комментирует ситуацию сам Малафеев.

Отношения Ангелины и Ксении складываются хорошо, новый год Ангелина и дети Вячеслава от первого брака встречали на Бали. Они вместе проводили время, играли в настольные игры и выглядели счастливо.

Ксения и ее брат Максим родились в первом браке Вячеслава Малафеева. В марте 2011 случилась страшная трагедия: его жена Марина погибла в ДТП. Тогда Ксении было семь лет, а Максиму пять.

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