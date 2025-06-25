В Москве после падения с 30-го этажа строящегося объекта умер рабочий
На строительном объекте на улице Борисовские пруды в Москве рабочий упал с высоты 30-го этажа, проинформировала прокуратура столицы в Телеграм-канале.
Уточнялось, что мужчина 1995 года рождения скончался на месте. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств инцидента, а еще ход и результаты процессуальной проверки, котору. проводят по факту смерти рабочего.
Как сообщил Телеграм-канал «Инсайдер. Главный по домам», трагедия произошла на строительстве ЖК Wave от «Группы ЛСР». Предварительно, причиной случившегося стало нарушение рабочего правил взаимодействия с грузоподъемными механизмами.
Ранее сообщалось, что в Тюмени во время стоматологической процедуры скончался тесть губернатора Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова. После введения лекарственного препарата самочувствие мужчины резко ухудшилось. В стоматологической клинике от комментариев отказались, направив с вопросами в Следственный комитет (СК) РФ.
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