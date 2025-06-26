В Ивделе Свердловской области погибли два человека при взрыве газа в жилом доме
В Ивделе Свердловской области погибли два человека из-за взрыва газового баллона в жилом доме. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
«По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека - мужчина и женщина - проживавшие в данной квартире, где произошел хлопок. Их тела в настоящее время извлекаются из-под завалов», — передает ведомство.
В результате инцидента пострадали семь человек. Взрыв газового баллона случился в пятиэтажном доме. Спасатели продолжают поиск жильцов поврежденной квартиры.
Из-за взрыва было обрушено перекрытие жилища. К тому же в квартире выбило стекла.