На Камчатке двое военных получили сроки за отказ от участия в СВО

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Двоих военных на Камчатке осудили за отказ ехать в зону специальной военной операции. Мужчины приговорены к более чем двухлетним срокам лишения свободы в колонии-поселении. Об сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу 35-го гарнизонного военного суда.
Военнослужащие находились в воинских частях на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Осознавая проведенную в России мобилизацию, они отказались принимать учатсие в боях в зоне спецоперации.
Суд назначил военному, отказавшемуся отправиться на СВО 2,5 года и 2 года и 4 месяца гражданину, совершившему такой же отказ, но уже осенью.
Ранее сообщалось, что суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима за финансирование запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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* Запрещенная в России экстремистская организация
Алина Юрчак