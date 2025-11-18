Газопровод взорвался в пригороде Омска
В окрестностях Омска раздался мощный взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Жители поселка Ростовка в беседе с изданием рассказали, что взрыв прогремел в квартале Врубелёво. По их словам, зарево от пожара видно на расстоянии нескольких километров. О сильном грохоте также сообщали жители соседних населенных пунктов.
По предварительной информации, причиной инцидента мог стать разрыв газопровода. Сведения о пострадавших не поступали. На место происшествия уже направлены экстренные службы.
