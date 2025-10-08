На Камчатке еще один вулкан проявил опасную активность
Мощный пепловый выброс из вулкана Шивелуч зафиксирован на Камчатке. Его высота составила 5,4 км над уровнем моря, сообщили специалисты группы KVERT.
Извержение произошло в четверг в 13:31 по местному времени. Вулканологи отмечают, что образовавшийся пепловый шлейф протянулся на 25 км в восточно-северо-восточном направлении от кратера.
В связи с активностью вулкана для авиации ввели оранжевый уровень опасности. Эксперты предупреждают, что текущая активность представляет угрозу для воздушных судов, выполняющих местные рейсы.
Вулкан Шивелуч расположен в 50 км севернее посёлка Ключи и примерно в 450 км от Петропавловска-Камчатского.
Читайте также: