На Камчатке еще один вулкан проявил опасную активность

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел почти на 6 км
Фото: istockphoto / EyeEm Mobile GmbH

Мощный пепловый выброс из вулкана Шивелуч зафиксирован на Камчатке. Его высота составила 5,4 км над уровнем моря, сообщили специалисты группы KVERT.



Извержение произошло в четверг в 13:31 по местному времени. Вулканологи отмечают, что образовавшийся пепловый шлейф протянулся на 25 км в восточно-северо-восточном направлении от кратера.

В связи с активностью вулкана для авиации ввели оранжевый уровень опасности. Эксперты предупреждают, что текущая активность представляет угрозу для воздушных судов, выполняющих местные рейсы.

Вулкан Шивелуч расположен в 50 км севернее посёлка Ключи и примерно в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Александр Огарёв

