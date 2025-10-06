Состояние выжившей в трагедии на Вилючинском вулкане альпинистки улучшилось

06 октября 2025, 02:07

Фото: iStock/wutwhanfoto

Медики Камчатки стабилизировали состояние альпинистки, пострадавшей при восхождении на Вилючинский вулкан. Женщине уже лучше, передает ТАСС со ссылкой на Елизовскую районную больницу.





Состояние пациентки демонстрирует положительную динамику. Теперь ее готовят к переводу из реанимационного отделения в травматологическое.





«Она (выжившая) морально подавлена, но физической угрозы здоровью нет», — пояснили в медучреждении.