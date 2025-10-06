Состояние выжившей в трагедии на Вилючинском вулкане альпинистки улучшилось
Медики Камчатки стабилизировали состояние альпинистки, пострадавшей при восхождении на Вилючинский вулкан. Женщине уже лучше, передает ТАСС со ссылкой на Елизовскую районную больницу.
Состояние пациентки демонстрирует положительную динамику. Теперь ее готовят к переводу из реанимационного отделения в травматологическое.
«Она (выжившая) морально подавлена, но физической угрозы здоровью нет», — пояснили в медучреждении.Напомним, что 4 октября группа альпинистов сорвалась со склона Вилючинского вулкана. Двое участников восхождения погибли от полученных травм, а их выжившая спутница получила обморожение и не могла передвигаться самостоятельно.
Спасатели провели сложную операцию по эвакуации женщины и транспортировали ее на носилках к подножию вулкана. Затем альпинистку доставили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.