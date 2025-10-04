Достижения.рф

На Камчатке вулкан Кроноцкий произвел пепловый выброс почти на 10 км

Пепловый выброс вулкана Кроноцкий на Камчатке достиг высоты 9,2 км над уровнем моря. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.



Взрывы с последующим выбросом пепла произошли в 11:50 по местному времени. Шлейф распространился на 85 км к юго-востоку от вулкана.

В настоящий момент в районе извержения для авиации действует красный код опасности. Это означает высокую угрозу как для местных, так и для международных авиаперевозок.

Вулкан Кроноцкий расположен в 225 км от Петропавловска-Камчатского и в 10 км к востоку от Кроноцкого озера.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что за последние сутки на Камчатке произошло 32 афтершока магнитудой до 6,4.

Александр Огарёв

