На Камчатке вулкан Кроноцкий произвел пепловый выброс почти на 10 км

04 октября 2025, 04:26

Фото: istockphoto / Proxima13

Пепловый выброс вулкана Кроноцкий на Камчатке достиг высоты 9,2 км над уровнем моря. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.