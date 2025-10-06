Группа из шести туристов пропала на Камчатке в походе к урочищу «Аквариум»
На Камчатке шесть туристов пропали без вести во время похода к урочищу «Аквариум» на Камчатке. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в своих личных соцсетях.
Группа из шести человек выехала на личном автомобиле в Елизовский район и должна была вернуться 5 октября, однако этого не случилось. Контакт с путешественниками прервался. Родственники туристов быстро забили тревогу, обратились с просьбой найти пропавших.
Для проведения поисковых операций в район урочища «Аквариум»направили группу спасателей из восьми человек. В поисках задействовали четыре единицы спецтехники и один беспилотный летательный аппарат.
«За прошедшие сутки в районе поиска выпали обильные осадки в виде мокрого снега. (...) Группа не была зарегистрирована», — добавил Лебедев.Корреспондентам РЕН ТВ подтвердили в МЧС Камчатского края пропажу шести туристов, однако их личности пока не установлены.