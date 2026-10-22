Силы ПВО сбили почти сотню БПЛА на подлёте к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали почти сотню беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Средства ПВО уже более часа активно продолжают уничтожать БПЛА ВСУ, которые пытаются добраться до Москвы. В 03:41 (мск) Собянин заявил, что удалось перехватить ещё 22 дрона. К настоящему моменту количество сбитых беспилотников достигло 90 штук.
Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях на земле не поступало.
Напомним, что в ночь на 22 октября украинские БПЛА также атаковали Липецкую область. Губернатор региона Игорь Артамонов подтвердил, что обломки одного из дронов рухнули на жилой многоквартирный дом. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: