На Камчатке лишённый прав водитель вылетел с дороги и погиб

24 сентября 2026, 05:55

Лишённый прав водитель погиб после ДТП на Камчатке, его пассажир пострадал

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

После ДТП на Камчатке погиб водитель, лишённый прав. Об этом рассказали в Telegram-канале «Госавтоинспекция Камчатки».