На Камчатке лишённый прав водитель вылетел с дороги и погиб
После ДТП на Камчатке погиб водитель, лишённый прав. Об этом рассказали в Telegram-канале «Госавтоинспекция Камчатки».
О случившемся сотрудники полиции узнали, когда в дежурную часть МО МВД России «Корякский» поступило телефонное сообщение из медицинского учреждения, где врачи изначально оказывали необходимую помощь двум пострадавшим.
Авария произошла на автодороге «Анавгай — Палана». По предварительным сведениям, 38-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и 41-летний пассажир, который находился в салоне. Пострадавших оперативно доставили в больницу. К сожалению, медики не сумели спасти 38-летнего мужчину — он скончался от полученных травм.
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