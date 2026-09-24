24 сентября 2026, 04:46

РЕН ТВ: Турист из Москвы чудом выжил после нападения медведя во время рыбалки в Туве

Фото: iStock/Swanson Photography

В Туве турист из Москвы чудом выжил после нападения медведя. Об этом сообщает РЕН ТВ.