Турист из Москвы чудом выжил после нападения медведя во время рыбалки
В Туве турист из Москвы чудом выжил после нападения медведя. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно материалу, группа отдыхающих из столицы отправилась на рыбалку к реке Большой Енисей. В какой-то момент из леса вышел большой хищник, застав туристов врасплох. Один из мужчин стал жертвой внезапной атаки голодного зверя, который вцепился человеку в голову. Спутники пострадавшего сумели отогнать животное, оказали мужчине первую помощь и вызвали экстренные службы.
В результате нападения москвич получил множественные рваные раны лица. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Отмечается, что отдыхающие нарушили правила безопасности и отправились в тайгу, несмотря на официальный запрет, действующий на территории республики. Ограничения ввели несколько дней назад из-за частых появлений медведей рядом с населенными пунктами.
Ранее «Радио 1» передавало, что в горах Кабардино-Балкарии нашли тела двух опытных альпинистов, которые более 30 раз поднимались на Эльбрус и работали инструкторами-проводниками. Подробности читайте здесь.
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