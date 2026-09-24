Учительница год насиловала 11-летнего мальчика в школьной кладовке

24 сентября 2026, 03:05

Учительница из Техаса совратила мальчика и год насиловала его в школьной кладовке

Фото: iStock/NanoStockk

В США учительнице из Техаса предъявили официальные обвинения в сексуальном насилии над учеником. Речь идет о событиях 2016 года — женщина совратила мальчика и надругалась над ним, когда школьнику было всего 11 лет. Об этом пишет San Antonio Express-News.