Учительница год насиловала 11-летнего мальчика в школьной кладовке
В США учительнице из Техаса предъявили официальные обвинения в сексуальном насилии над учеником. Речь идет о событиях 2016 года — женщина совратила мальчика и надругалась над ним, когда школьнику было всего 11 лет. Об этом пишет San Antonio Express-News.
До ареста 46-летняя Сесилия Мюллер работала в Сан-Антонио. Полиция задержала женщину 27 апреля после обращения 20-летнего молодого человека. Он рассказал, что в детстве был учеником Мюллер. У педофилки в классе были «любимчики», с которыми она обсуждала любовь и секс. Женщина показывала детям откровенные клипы, а однажды даже включила настоящее порно.
Молодой человек заявил, что Мюллер уводила его в школьную кладовку, целовала и склоняла к интимным актам. Насилие продолжалось год. Впоследствии учительница убедила мальчика молчать о случившемся. В переписке парня сохранилось свыше 300 сообщений от извращенки, которые приобщили к делу.
22 сентября Мюллер обвинили в длительном сексуальном насилии над малолетним, изнасиловании ребенка при отягчающих обстоятельствах и трех эпизодах развратных действий в отношении жертвы. Женщине может грозить пожизненное заключение.
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