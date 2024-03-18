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На Камчатке мать и дочь «родили» вымышленных детей и получили на них пособия

На Камчатке две женщины получили почти 1 млн рублей на несуществующего ребенка
18 марта 2024, 07:41
Фото: istock / Fascinadora

Фото: istock / Fascinadora

На Камчатке мать и дочь получили суммарно практически миллион рублей в качестве пособий на несуществующих детей. Женщины использовали фальшивое свидетельство о рождении, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 43-летней матери и ее 26-летней дочери. По данным следствия, обвиняемые на рынке в Москве познакомились со злоумышленниками, которые предложили им за деньги оформить свидетельство о рождении ребенка на основании ложных данных о родах вне роддома.

Первой на это согласилась мать. Женщина получила поддельные документы и обратилась в МФЦ с заявлением на получение пособия, после чего получила 443 тысячи рублей. По аналогичной схеме действовала и её дочь, получив от государства 503 тысячи рублей на вымышленного ребенка.

Теперь предприимчивым женщинам грозит до 6 лет тюремного заключения

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Российский военный опоздал на службу на 19 дней и попал в колонию
Военный в Чите опоздал на службу на 19 дней и получил год колонии
18 марта 2024, 08:31

Фото: istock / Sinenkiy

В Чите суд приговорил военнослужащего Евгения Кошечкина к тюремному заключению за 19-дневное уклонение от службы. Об этом сообщается в Телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
По информации следствия, военный должен был явиться в пункт отбора на военную службу 1 октября 2023 года. Но сделал он это только 20 октября, спустя 19 дней. После этого россиянинн убыл в воинскую часть.

Кошечкина приговорили к одному году колонии общего режима.

Ранее стало известно, что суд приговорил убийцу разработчика вакцины «Спутник V» к 14 годам колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#военные
#мужчина
#колония
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Два человека пропали после схода лавины на Камчатке
На группу туристов на Камчатке сошла лавина, два человека пропали
18 марта 2024, 07:58

Фото: istock / med_ved

На Камчатке группа туристов попала под лавину. Об этом информирует МЧС РФ в Телеграм-канале. По предварительной информации, два человека пропали над завалами.
Инцидент произошел в Елизовском районе Камчатки около перевала Красноармейского. Под лавиной оказалась туристическая группа из 11 человек. Туристы следовали по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться из-под снега смогли все, кроме двоих членов группы.

Сначала товарищи попытались найти пропавших самостоятельно, но потом обратились к спасателям.

«Спасатели движутся на автомобилях повышенной проходимости - это «Камазы», вахтовки, снегоходы. С собой у них все необходимое оборудование для поиска людей, попавших под лавину», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Татарстане рухнувшая с крыши снежная глыба придавила ребёнка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
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#человек
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Herald Sun: Мужчина погиб, упав с воздушного шара в австралийском Мельбурне
18 марта 2024, 06:23

Фото: iStock/Karla_Ferro

Мужчина погиб, выпав с воздушного шара в результате инцидента в австралийском Мельбурне, сообщает издание The Herald Sun. Известно, что мужчина выпал из корзины на высоте 460 м и что пилоту шара не было сделано никакого предупреждения.
Воздушный шар благополучно приземлился в 8 км от отеля, в парке Ярра Бенд в Фэрфилде, и полиция быстро окружила его.

Известно, что несколько воздушных шаров покинули долину Ярра примерно в одно и то же время, вскоре после 7 утра, и каждый находился в полете около 15 минут, когда произошел инцидент.

Пассажиры другого рейса на воздушном шаре сказали, что примерно через 15 минут после начала их увеселительной поездки они услышали по радио сигналы бедствия, сообщавшие, что кто-то упал с другого воздушного шара в Престоне.

Полиция и судмедэксперты провели утро, осматривая место происшествия и опрашивая свидетелей.

«Мой брат услышал громкий хлопок, как будто что-то вроде крупного предмета упало в доме. И только когда мы услышали все сирены, мы вышли», — рассказал СМИ один из местных жителей.

Альберт-стрит, где всё произошло, остаётся закрытой между Вуд-стрит и Мюррей-роуд из-за перекрытия движения.

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#смерть
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В Приамурье после столкновения с машиной с рельсов сошли 20 грузовых вагонов
18 марта 2024, 04:47

Фото: iStock/designbydx

Утром 18 марта на перегоне Горелый – Бамовская Забайкальской железной дороги в Амурской области из-за столкновения с автомобилем произошел сход 20 пустых вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В настоящий момент движение поездов на этом участке приостановлено, а водитель автомобиля госпитализирован. Локомотивная же бригада, к счастью, не пострадала.



Восстановительные поезда уже направлены к месту происшествия со станций Сковородино, Ерофей Павлович и Могоча для ликвидации последствий. Ожидается задержка пассажирского поезда №1 сообщением Владивосток — Москва из-за аварии.

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#поезд
#столкновение
#прокуратура
#сибирь
#автомобиль
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Северная Корея запустила несколько баллистических ракет
Kyodo: Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
18 марта 2024, 04:40

Фото: iStock/DedMityay

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает Kyodo News со ссылкой на Министерство обороны и береговую охрану Японии.
Ракета запускались с интервалом около 30 минут. Министерство обороны Японии объявило, что они упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Сеул заявил, что они обменялись информацией о ракетных пусках Северной Кореи с официальными лицами США и Японии. Следует отметить, что запуск Северной Кореей состоялся на фоне визита в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым встретится министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Елем.

По данным ТАСС, ракета пролетела 350 километров. Максимальная высота полета составила 50 километров.

Это второй запуск баллистической ракеты с начала года. Также в этом году Северная Корея провела 5 испытаний крылатых ракет у восточного побережья.

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#испытания
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Два многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж» уничтожены над Брянской областью
17 марта 2024, 18:51

Фото: iStock/Diy13

Российская система ПВО обнаружила и уничтожила два украинских многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж» над территорией Брянской области, сообщает Минобороны РФ.
В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях в результате инцидента нет.

Прежде сообщалось об объявлении ракетной опасности на территории Белгородской области. 17 марта ВСУ предприняли очередную попытку атаки региона. Снаряды ВСУ попали в жилой дом, где находились мирные жители, погибла несовершеннолетняя, ее отец получил ранения.

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Женщина пронесла петарду и устроила взрыв на избирательном участке в Перми
17 марта 2024, 18:29

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Перми прогремел взрыв в здании Дома культуры, где был организован избирательный участок, сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, 64-летняя женщина взорвала петарду в туалете. В результате взрыва, женщине оторвало руку. Из здания эвакуировано несколько десятков человек. Власти региона информацию не подтверждали.

Прежде сообщалось, что пожилая женщина была задержана на избирательном участке с емкостью, в которой находилась зеленка. Пенсионерка рассказала, что намеревалась вылить содержимое в урну с бюллетенями.

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#избиратели
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Дроны-камикадзе атаковали воинскую часть в Приднестровье
17 марта 2024, 17:41

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Приднестровье атакована воинская часть. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной республики.
По имеющейся информации, жертв в результате происшествия нет.

Для атак был использован дрон-камикадзе, который нес на себе взрывное устройство. В настоящее время на место происшествия прибыли правоохранители.

В здании воинской части после атаки БПЛА прогремел взрыв. Возгорание удалось ликвидировать.

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ВСУ нанесли новый удар по Белгороду, погиб мужчина
17 марта 2024, 16:36

Фото:iStock/frantic00

Из-за нового обстрела ВСУ Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Во время удара противника мужчина находился на парковке, куда упал снаряд.

Очевидцы попытались оказать пострадавшему помощь, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью. Еще троим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

В настоящее время на место происшествия направлены специальные службы. К разбору завалов и устранения последствий нарушений привлечены волонтеры.

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