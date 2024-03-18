На Камчатке мать и дочь «родили» вымышленных детей и получили на них пособия

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На Камчатке мать и дочь получили суммарно практически миллион рублей в качестве пособий на несуществующих детей. Женщины использовали фальшивое свидетельство о рождении, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Первой на это согласилась мать. Женщина получила поддельные документы и обратилась в МФЦ с заявлением на получение пособия, после чего получила 443 тысячи рублей. По аналогичной схеме действовала и её дочь, получив от государства 503 тысячи рублей на вымышленного ребенка.
Теперь предприимчивым женщинам грозит до 6 лет тюремного заключения
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Алина Юрчак