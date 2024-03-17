Женщина пронесла петарду и устроила взрыв на избирательном участке в Перми

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В Перми прогремел взрыв в здании Дома культуры, где был организован избирательный участок, сообщает телеграм-канал «Baza».
Прежде сообщалось, что пожилая женщина была задержана на избирательном участке с емкостью, в которой находилась зеленка. Пенсионерка рассказала, что намеревалась вылить содержимое в урну с бюллетенями.
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