На Камчатке моряка с оторванной рукой спасали на вертолете

21 сентября 2025, 10:46

Фото: iStock/Chalabala

Санитарная авиация Ростеха эвакуировала моряка с рыболовецкого траулера «Мыс Ловцов» на Камчатке. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.





На судне лопнул трос, оторвав мужчине руку. Сильная кровопотеря могла привести к трагедии. На помощь вылетел вертолет Ми-8. Всего спасательная операция заняла 2,5 часа.

«Наша НССА провела на Камчатке экстренную операцию по эвакуации члена экипажа рыболовецкого траулера «Мыс Ловцов». Прямо в акватории океана у мыса Маячный», — говорится в сообщении.