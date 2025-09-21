На Камчатке моряка с оторванной рукой спасали на вертолете
Санитарная авиация Ростеха эвакуировала моряка с рыболовецкого траулера «Мыс Ловцов» на Камчатке. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.
На судне лопнул трос, оторвав мужчине руку. Сильная кровопотеря могла привести к трагедии. На помощь вылетел вертолет Ми-8. Всего спасательная операция заняла 2,5 часа.
«Наша НССА провела на Камчатке экстренную операцию по эвакуации члена экипажа рыболовецкого траулера «Мыс Ловцов». Прямо в акватории океана у мыса Маячный», — говорится в сообщении.Сначала экипаж вертолета «зафиксировал» его над траулером. Затем спасатели спустились на лебедке, стабилизировали состояние пострадавшего и закрепили его на носилках. Сейчас пациент находится в краевой больнице, его жизни ничто не угрожает.
Отмечается, что самым сложным в транспортировке является подъем носилок в воздух: пилоты должны держать вертолет неподвижно, а спасатели следить за тросом, чтобы не было вращения или раскачки, так как это может быть опасно для пациента.