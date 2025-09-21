В российском регионе обнаружили 56 взрывоопасных предметов

21 сентября 2025, 09:53

В Ленобласти уничтожили 51 мину и пять авиабомб времен ВОВ

Фото: iStock/DmyTo

В Ленинградской области ликвидировали очередное вооружение времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.





Всего пиротехники вывезли на спецполигон и обезвредили 56 боеприпасов. Среди них — 51 противотанковая мина и пять авиационных бомб.

«Специалисты уничтожили опасные находки путем подрыва», — передает ведомство.