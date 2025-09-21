В российском регионе обнаружили 56 взрывоопасных предметов
В Ленобласти уничтожили 51 мину и пять авиабомб времен ВОВ
В Ленинградской области ликвидировали очередное вооружение времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.
Всего пиротехники вывезли на спецполигон и обезвредили 56 боеприпасов. Среди них — 51 противотанковая мина и пять авиационных бомб.
«Специалисты уничтожили опасные находки путем подрыва», — передает ведомство.Отмечается, что взрывоопасные предметы обнаружили в районе железнодорожной платформы в Тосненском районе.
Ранее на перегоне между городом Тосно и станцией Саблино уничтожили авиабомбу ФАБ-100 времен ВОВ. Ее нашли в 20 метрах от железнодорожных путей.