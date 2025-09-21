Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на Сахалине
В Сахалинской области с рельсов сошли восемь вагонов, перевозивших уголь. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел на необщей линии ТЭЦ-1 в Южно-Сахалинске. По данным ведомства, опрокидывания вагонов не было, обошлось без пострадавших.
Следователи проводят доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК — по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
«Размер ущерба устанавливается. Организовано проведение восстановительных работ», — говорится в сообщении.