Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на Сахалине

21 сентября 2025, 07:30

Фото: iStock/designbydx

В Сахалинской области с рельсов сошли восемь вагонов, перевозивших уголь. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК в своем телеграм-канале.





Инцидент произошел на необщей линии ТЭЦ-1 в Южно-Сахалинске. По данным ведомства, опрокидывания вагонов не было, обошлось без пострадавших.



Следователи проводят доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК — по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Размер ущерба устанавливается. Организовано проведение восстановительных работ», — говорится в сообщении.