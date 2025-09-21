Обрушение школы в Новосибирской области: подробности

21 сентября 2025, 08:21

В Татарске Новосибирской области обрушилась часть школы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

В городе Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания средней общеобразовательной школы №5. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.





Инцидент произошел 21 сентября в 10:40 по местному времени (06.40 мск). Предварительно, обошлось без пострадавших — в момент обрушения людей внутри не было. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности и назначил судебную строительную экспертизу, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения. Прокуратура взяла под контроль ход и итоги расследования.

«В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении», — отметили в СУ СК.