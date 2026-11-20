20 ноября 2026, 03:27

Фото: iStock/Zolnierek

В Приморском крае с подрядчика взыскали почти один миллиард рублей из-за нарушений при строительстве трёх объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.





Ранее правоохранительные органы организовали проверку соблюдения законодательства при заключении государственных контрактов на проектные и строительно-монтажные работы. Выяснилось, что во время участия в электронных аукционах подрядчик представил сведения о наличии опыта подобной деятельности. Однако указанный в документе договор с ним не заключался, работы выполнила другая организация.



