В Приморье с подрядчика взыскали почти миллиард рублей за нарушения при строительстве
В Приморском крае с подрядчика взыскали почти один миллиард рублей из-за нарушений при строительстве трёх объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Ранее правоохранительные органы организовали проверку соблюдения законодательства при заключении государственных контрактов на проектные и строительно-монтажные работы. Выяснилось, что во время участия в электронных аукционах подрядчик представил сведения о наличии опыта подобной деятельности. Однако указанный в документе договор с ним не заключался, работы выполнила другая организация.
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Арбитражный суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, признав контракты ничтожными и взыскав с подрядчика свыше 995 миллионов рублей неосновательного обогащения. Сейчас прокуратура контролирует завершение работ на объектах. Кроме того, по материалам проверки возбудили и расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Вчера «Радио 1» передавало, что в Москве предъявили обвинение жительнице Хабаровского края, которая напала на сотрудницу ГКУ «Организатор перевозок» и похитила терминал оплаты. Подробности читайте в нашем материале.