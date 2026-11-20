Flightradar24: Над Чёрным морем пропала связь с разведывательным беспилотником НАТО
Над Чёрным морем пропала связь с разведывательным беспилотником НАТО. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Сбой в системе связи зафиксировали 19 ноябряу у берегов Болгарии в 23:24 по московскому времени. Отмечается, что аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 вылетел с сицилийской авиабазы Сигонелла и несколько часов кружил над Чёрным морем. Затем он подал сигнал 7600 — такой код означает отказ двусторонней радиосвязи (потерю связи с диспетчером).
Ранее стало известно, что внутренняя засекреченная компьютерная сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США остаётся нерабочей уже третьи сутки. Из-за технических проблем часть сотрудников агентства вынуждена трудится удалённо. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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