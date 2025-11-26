На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Вулкан Безымянный на Камчатке демонстрирует повышенную активность. Зафиксированы раскалённые лавины и выбросы пепла, пишет ТАСС со ссылкой на регионального министра по ЧС Сергея Лебедева.
По его словам, вулкан начал проявлять признаки извержения. Раскалённые массы регулярно спускаются по поверхности активного купола.
На данный момент угрозы для близлежащих населённых пунктов нет. В селениях региона местные власти создали необходимые запасы средств защиты и воды. Все экстренные службы находятся в состояние готовности.
Министр настоятельно рекомендует туристам держаться на безопасном расстоянии от вулкана, поскольку приближаться к нему крайне опасно для жизни.
Вулкан Безымянный находится в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его извержения, по данным специалистов, происходят примерно один-два раза в год.
