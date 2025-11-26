На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

26 ноября 2025, 02:20

Фото: istockphoto / joebelanger

Вулкан Безымянный на Камчатке демонстрирует повышенную активность. Зафиксированы раскалённые лавины и выбросы пепла, пишет ТАСС со ссылкой на регионального министра по ЧС Сергея Лебедева.