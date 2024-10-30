На Камчатке огонь охватил крышу многоквартирного жилого дома

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Огонь охватил крышу многоквартирного жилого дома в камчатском селе Сосновка. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже, после чего распространилось по крыше дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Жильцов дома эвакуируют. Согласно предварительным данным, пострадавших и погибших нет. По информации Telegram-канала Baza, площадь пожара составляет порядка 450 квадратных метров.
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Екатерина Коршунова