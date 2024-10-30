На Камчатке охранник бара связал скотчем и несколько часов избивал девушку

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Начальник охраны бара связал девушку скотчем и несколько часов избивал. До этого он постирал ее собаку в стиральной машине. Об этом сообщает 360.ru.
По словам пострадавшей, в августе этого года она познакомилась с мужчиной, который был начальником охраны одного из баров в Петропавловске и являлся сыном генерального директора заведения.
Отношения протекали хорошо, однако недавно мужчина начал поднимать руку на девушку. Однажды он даже постирал ее собаку в стиральной машине — животное выжило.
В субботу, 26 октября, агрессор запер дверь в квартиру, отобрал у девушки мобильник и потребовал, чтобы она разделась, угрожая убийством. Затем он взял нож и сделал несколько порезов. Уточняется, что девушке удалось выпрыгнуть в окно и сбежать.
Заявление в полицию пострадавшая написала, но поймать подозреваемого так и не удалось. Примечательно, что при этом мужчина заходит в социальные сети и выходит на связь.
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Отношения протекали хорошо, однако недавно мужчина начал поднимать руку на девушку. Однажды он даже постирал ее собаку в стиральной машине — животное выжило.
В субботу, 26 октября, агрессор запер дверь в квартиру, отобрал у девушки мобильник и потребовал, чтобы она разделась, угрожая убийством. Затем он взял нож и сделал несколько порезов. Уточняется, что девушке удалось выпрыгнуть в окно и сбежать.
Заявление в полицию пострадавшая написала, но поймать подозреваемого так и не удалось. Примечательно, что при этом мужчина заходит в социальные сети и выходит на связь.
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Екатерина Коршунова