В свердловском лесу тесть застрелил зятя во время охоты

На «оранжевой» Калужско-Рижской линии метро произошел сбой из-за человека на путях. В результате на южном участке ветки увеличены интервалы между поездами. Об этом проинформировал столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Сообщается, что поезда в обратном направлении продолжают курсировать, однако интервалы между ними увеличены. В настоящее время сотрудники метро работают над восстановлением графика движения.



Причины и обстоятельства происшествия выясняются, информация о состоянии человека, упавшего на рельсы, пока не уточняется. Пассажиров просят проявить терпение и учитывать изменения в расписании.