В свердловском лесу тесть застрелил зятя во время охоты

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Жителя Свердловской области подозревают в смертельном ранении его зятя во время охоты. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел, когда 60-летний мужчина и его 35-летний зять поехали на квадроцикле проверять устроенные ими в лесу кормушки для привлечения животных. По словам тестя, он случайно нажал курок ружья, слезая с квадроцикла в темное время суток.
В результате выстрела пуля попала в спину зятя, который в этот момент искал фонарик. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
В настоящее время стрелявший находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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В результате выстрела пуля попала в спину зятя, который в этот момент искал фонарик. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
В настоящее время стрелявший находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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Екатерина Коршунова