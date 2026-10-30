На Камчатке пенсионер поверил мошенникам и перевел им почти 24 миллиона рублей

30 октября 2026, 05:25

Фото: iStock/Diy13

61-летний житель Петропавловска-Камчатского перевёл и передал мошенникам 23,69 миллиона рублей, поддавшись угрозам аферистов. Об этом сообщили в канале «Полиция Камчатки» на платформе MAX.