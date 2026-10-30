На Камчатке пенсионер поверил мошенникам и перевел им почти 24 миллиона рублей
61-летний житель Петропавловска-Камчатского перевёл и передал мошенникам 23,69 миллиона рублей, поддавшись угрозам аферистов. Об этом сообщили в канале «Полиция Камчатки» на платформе MAX.
В конце сентября мужчине в мессенджере написал неизвестный контакт. Он заявил, что учётную запись пенсионера на портале «Госуслуги» взломали и от его имени якобы оформили доверенность на гражданина соседнего государства. Затем к делу подключились еще два афериста.
Пострадавшего убедили, что ему грозит уголовная ответственность, если он не будет следовать указаниям. В полиции отметили, что пенсионер знал о подобных схемах из СМИ и даже получал профилактическую листовку в 2025 году, но всё равно поверил в обман.
С 1 по 9 октября мужчина установил на телефон приложения, которые назвали мошенники, и через банкоматы в разных районах города перевёл на счета злоумышленников 3,79 миллиона рублей. 17 и 22 октября он снял со счёта крупную сумму наличных и лично передал 19,9 миллиона рублей неизвестному курьеру. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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