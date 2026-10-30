В Санкт-Петербурге трое пьяных мужчин чуть не устроили в парке пожар и подрались
В Красносельском районе Санкт-Петербурга трое нетрезвых мужчин чуть не устроили в парке пожар, а затем подрались. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент произошёл на углу улиц Генерала Кравченко и Комиссара Грушко. Мужчины не только разожгли в парке огонь, но и громко ругались, используя нецензурную лексику. Местные жители испугались, что начнётся пожар: высота большого костра превышала два метра. Они вызвали сотрудников МЧС. Пока те ехали к месту, мужчины успели подраться и напасть на хозяина белого шпица, который гулял с собакой.
Прибывшие специалисты быстро потушили огонь. Очевидица рассказала, что затем появилась полиция, которая забрала пьяных граждан в отдел.
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