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Дочь британского актера Джуда Лоу поделилась новыми снимками в ярком бикини

Модель и блогер Айрис Лоу выложила новые снимки в ярком бикини с отдыха на Гавайях
Айрис Лоу (Фото: ​Instgram* @lirisaw)

Дочь британских звезд Джуда Лоу и Сэйди Фрост, модель и блогер Айрис Лоу поделилась с фанатами подборкой новых снимков в бикини. Фото появились на её странице в Instagram*.



Хотя 26-летняя Айрис живёт в Лондоне, она часто путешествует. Вот и сейчас девушка улетела от осенней прохлады к жаркому солнцу. Она наслаждается отдыхом на Гавайях: покоряет скалы, любуется дельфинами и веселится в воде вместе с друзьями в ярком бикини.

Айрис Лоу (Фото: Instgram* @lirisaw)
На новых фото модель показала себя без макияжа и лишних аксессуаров. Подписчики в комментариях положительно оценили внешность Айрис и её фигуру, подчеркивая, что они поддерживают стремление девушки с интересом погружаться в незнакомую ей культуру.

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Мария Моисеева

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