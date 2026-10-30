Дочь британского актера Джуда Лоу поделилась новыми снимками в ярком бикини

30 октября 2026, 02:25

Модель и блогер Айрис Лоу выложила новые снимки в ярком бикини с отдыха на Гавайях

Айрис Лоу (Фото: ​Instgram* @lirisaw)

Дочь британских звезд Джуда Лоу и Сэйди Фрост, модель и блогер Айрис Лоу поделилась с фанатами подборкой новых снимков в бикини. Фото появились на её странице в Instagram*.