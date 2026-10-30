Дочь британского актера Джуда Лоу поделилась новыми снимками в ярком бикини
Дочь британских звезд Джуда Лоу и Сэйди Фрост, модель и блогер Айрис Лоу поделилась с фанатами подборкой новых снимков в бикини. Фото появились на её странице в Instagram*.
Хотя 26-летняя Айрис живёт в Лондоне, она часто путешествует. Вот и сейчас девушка улетела от осенней прохлады к жаркому солнцу. Она наслаждается отдыхом на Гавайях: покоряет скалы, любуется дельфинами и веселится в воде вместе с друзьями в ярком бикини.
На новых фото модель показала себя без макияжа и лишних аксессуаров. Подписчики в комментариях положительно оценили внешность Айрис и её фигуру, подчеркивая, что они поддерживают стремление девушки с интересом погружаться в незнакомую ей культуру.
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