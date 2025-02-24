«Исчез после звонка»: Загадочно умершего актера сериала «Универ» Олега Юдина нашел в морге его друг, подробности

Олег Юдин (Фото: кадр из «Склифосовского»)
Актёр Олег Юдин, известный ролями в сериалах «Универ», «Склифосовский» и «След», ушёл из жизни в одиночестве, оставив загадку своей смерти. За три года до трагедии он разорвал общение с дочерью из-за ссоры по айфону, а последние недели его искали друзья.
По словам друга Юдина Дмитрия Толкачёва в разговоре с «АиФ», актер жил затворником в дачном кооперативе, был по натуре довольно закрытым человеком.
Их последний разговор состоялся 29 января: Юдин пожаловался на усталость и исчез, хотя на прощание сам предлагал созвониться через пару дней.
Позже выяснилось, что тело актера поступило в морг вскоре после телефонного разговора и значительное время пролежало там. Точная дата смерти Юдина все еще неизвестна.
О смерти Олега Юдина стало известно 22 февраля, когда Толкачёв с прискорбием сообщил о гибели своего друга на 63-м году жизни.
Одной из первых работ в кино Юдина стал сериал «След». Всего он принял участие в съемках 102 лент, среди которых «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Форс-мажор», «Ивановы-Ивановы», «Пятницкий», «Пасечник» и «Плевако».
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Их последний разговор состоялся 29 января: Юдин пожаловался на усталость и исчез, хотя на прощание сам предлагал созвониться через пару дней.
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«В следующие дни я звонил ему, телефон не в зоне действия сети. Подумал, может быть, он уехал в Санкт-Петербург на пробы, может, на съемках отключил», — добавил Дмитрий.У самого же Толкачева вскоре сломался телефон, где хранился точный адрес дачного кооператива Юдина. Он обратился за помощью к друзьям, желая вновь выйти на связь с Олегом.
Олег Юдин (Фото: кадр из «Склифосовского»)
Позже выяснилось, что тело актера поступило в морг вскоре после телефонного разговора и значительное время пролежало там. Точная дата смерти Юдина все еще неизвестна.
«Пробили, что он поступил в морг города Талдом, в записи указано, что 5 февраля. Когда точно он умер, я сказать не могу. Может быть, еще 29 января, может быть, 30 января. Может быть, он в кому впал и его в больницу привезли. Сейчас это неизвестно. Вот это всё покрыто тайной», — признался Толкачев в беседе с «АиФ».Дочь Юдина от второго брака, студентка, три года назад перестала общаться с отцом, обидевшись на отказ купить айфон. Олег, в свою очередь, банально не мог исполнить просьбу — были финансовые трудности. Сын от первого брака, живущий в Израиле, звонил Юдину раз в несколько недель.
Олег Юдин (Фото: кадр из «Возмездия»)
«Я был единственный, с кем он достаточно много общался», — объяснял Толкачёв.
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О смерти Олега Юдина стало известно 22 февраля, когда Толкачёв с прискорбием сообщил о гибели своего друга на 63-м году жизни.
Одной из первых работ в кино Юдина стал сериал «След». Всего он принял участие в съемках 102 лент, среди которых «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Форс-мажор», «Ивановы-Ивановы», «Пятницкий», «Пасечник» и «Плевако».
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Мария Моисеева