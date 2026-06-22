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Гида обвинили в нападении медведя на туристку на Камчатке

Суд наказал организатора похода за нападение медведя на туристку на Камчатке
Фото: iStock/ Byrdyak

На Камчатке суд вынес приговор гиду по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



В июле 2025 года индивидуальный предприниматель организовал поход и сопроводил 18 туристов в район Мутновской ГеоЭС.

Разбив лагерь, в течение двух дней туристы наблюдали медведей в непосредственной близости от стоянки, один из которых повредил палатку.

В один из вечеров руководитель группы пренебрег рисками и отправился с несколькими туристами в бассейн ГеоЭС.

В это время на туристку, оставшуюся в палатке, напал медведь. Женщина получила укушенные и скальпированные раны, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, и потребовала компенсации морального вреда.

Как сообщила прокуратура Камчатского края, мужчину признали виновным в происшествии.

Суд приговорил организатора похода к 1,5 года принудительных работ с удержанием 5% в доход государства, лишил его права заниматься туристской деятельностью на 3 года, а также обязал выплатить потерпевшей свыше 1 млн рублей.

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