Гида обвинили в нападении медведя на туристку на Камчатке
На Камчатке суд вынес приговор гиду по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В июле 2025 года индивидуальный предприниматель организовал поход и сопроводил 18 туристов в район Мутновской ГеоЭС.
Разбив лагерь, в течение двух дней туристы наблюдали медведей в непосредственной близости от стоянки, один из которых повредил палатку.
В один из вечеров руководитель группы пренебрег рисками и отправился с несколькими туристами в бассейн ГеоЭС.
В это время на туристку, оставшуюся в палатке, напал медведь. Женщина получила укушенные и скальпированные раны, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, и потребовала компенсации морального вреда.
Как сообщила прокуратура Камчатского края, мужчину признали виновным в происшествии.
Суд приговорил организатора похода к 1,5 года принудительных работ с удержанием 5% в доход государства, лишил его права заниматься туристской деятельностью на 3 года, а также обязал выплатить потерпевшей свыше 1 млн рублей.
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