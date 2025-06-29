На Камчатке подростки организовали банду и избили девочку в лагере

29 июня 2025, 13:36

Фото: iStock/LSOphoto

На Камчатке подростки организовали банду и избили сверстницу в лагере. Соответствующий отзыв опубликовали родители пострадавшей в сервисе «2ГИС», на что обратило внимание издание «Подъём».