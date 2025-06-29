На Камчатке подростки организовали банду и избили девочку в лагере
На Камчатке подростки организовали банду и избили сверстницу в лагере. Соответствующий отзыв опубликовали родители пострадавшей в сервисе «2ГИС», на что обратило внимание издание «Подъём».
Инцидент произошёл в детском оздоровительном лагере «Альбатрос». В начале июня туда приехала девочка, которая с удовольствием проводила время со сверстниками. Однако всё изменилось по прибытии детей из неблагополучных семей, которые «сколотили банду» и устроили «дедовщину».
В один из дней они избили девочку, засняв всё на видео и опубликовав его в соцсетях. Родители пострадавшей попытались решить вопрос с руководством лагеря, однако их обращение осталось без внимания. Ребёнка в результате пришлось забрать домой.
В Следственном управлении Следственного комитета по Камчатскому краю сообщили, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия для дальнейших разбирательств.
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