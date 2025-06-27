Боец спецоперации рассказал об избивающей детей супруге и попросил о помощи

27 июня 2025, 14:30

V1.ru: военный из Волгограда попросил забрать детей у супруги из-за избиений

Фото: iStock/ Prostock-Studio

Находящийся на спецоперации (СВО) боец из Волгограда объявил, что его супруга тратит деньги в никуда и все время избивает их общих детей. Он попросил помочь забрать наследников у родительницы, сообщил сайт V1.ru.





Военный обратил внимание, что когда он отправился на СВО, жена перестала следить за их четырьмя детьми.





«Стоило мне уйти, спустя три месяца, жена попадает на учет к органам опеки в нетрезвом виде. Дети грязные, неухоженные, у сына аллергия началась, разодранное лицо, потому что все чешется и потеет», — откровенничал он.