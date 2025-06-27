Боец спецоперации рассказал об избивающей детей супруге и попросил о помощи
V1.ru: военный из Волгограда попросил забрать детей у супруги из-за избиений
Находящийся на спецоперации (СВО) боец из Волгограда объявил, что его супруга тратит деньги в никуда и все время избивает их общих детей. Он попросил помочь забрать наследников у родительницы, сообщил сайт V1.ru.
Военный обратил внимание, что когда он отправился на СВО, жена перестала следить за их четырьмя детьми.
«Стоило мне уйти, спустя три месяца, жена попадает на учет к органам опеки в нетрезвом виде. Дети грязные, неухоженные, у сына аллергия началась, разодранное лицо, потому что все чешется и потеет», — откровенничал он.
Со слов бойца СВО, для спасения положения он купил для родных частный дом в селе Горная Пролейка. Но ситуация не изменилась в лучшую сторону — жена продолжила игнорировать выполнение родительских обязанностей. Помимо прочего, она начала избивать детей.
Боец представил видео, на котором мать хлещет ладонями испуганную девочку и угрожает малышке расправой. После публикации ролика в квартиру приехали сотрудники ПДН и забрали несовершеннолетних. В правоохранительных органах сообщили, что проводят проверку. Действиями жены военнослужащего заинтересовались и представители прокуратуры.