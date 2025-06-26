Появилось видео избиения мужчины членами «полицейской ОПГ» из Подмосковья
Видео: Telegram-канал Baza
В Сети появилось видео избиения одного из задержанных членами подмосковной полицейской ОПГ, которая подкидывала жертвам наркотики, а затем вымогала деньги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Опубликовано видео с камер видеонаблюдения, на котором начальник отдела уголовного розыска Икшанского отдела полиции Максим Чернявский избивает задержанного Алексея, которого держат двое оперативников: Кирилл Титов и Егор Гаврилин.
В беседе со следователями Алексей поведал, что ехал на встречу с девушкой, с которой познакомился в интернете. Прибыв по адресу, он встретил сотрудников полиции, которые избили его, надели на него наручники и отвезли в отделение полиции. Там ему подбросили наркотики, которые позднее изъяли в присутствии понятых. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Также, с его слов, полицейские вымогали у него пять миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности.
В настоящее время Чернявский, Титов и Гаврилин уволены, в отношении них возбуждено несколько уголовных дел.
Примечательно, что несмотря на расследование по делу о превышении должностных полномочий, дело самого Алексея всё ещё не закрыто и находится в производстве. Мужчина же остаётся под домашним арестом.
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