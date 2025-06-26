Появилось видео избиения мужчины членами «полицейской ОПГ» из Подмосковья

26 июня 2025, 13:23

Видео: Telegram-канал Baza

В Сети появилось видео избиения одного из задержанных членами подмосковной полицейской ОПГ, которая подкидывала жертвам наркотики, а затем вымогала деньги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.