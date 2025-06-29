Жительницу Петербурга жестоко избили за выгул собаки без поводка
Жительницу Петербурга избили за выгул собаки без поводка. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Девушка по имени Никита накануне выгуливала своего корги по кличке Лео во дворе дома. В какой-то момент к ней подошла женщина и начала ругаться из-за того, что у собаки не было поводка. Корги, тем временем, гулял абсолютно спокойно, не представляя какой-либо опасности для людей. Несмотря на это, недовольная петербурженка заявила хозяйке питомца, что в следующий раз «воткнет её мордой в асфальт, а собаку вырубит с ноги по морде».
Со слов Никиты, после небольшой словесной перепалки женщина набросилась на неё с кулаками, нанеся множественные травмы. Девушку доставили в больницу с травмами головы, ушибами и вырванными волосами.
Пострадавшая призналась, что сама забыла поводок, и готова заплатить штраф. Также она написала заявление в полицию по факту произошедшего.
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