На Камчатке подросток на мотоцикле врезался в дорожный знак и погиб
На Камчатке в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист. Об этом сообщили в Telegram-канале «ДПС Контроль — Камчатка».
Авария произошла ночью 10 октября на третьем километре трассы «Дебаркадер — Погодный» в Усть-Камчатском районе. По предварительным сведениям, подросток ехал на мотоцикле «Booster DR 300» без государственного регистрационного знака и не имел водительских прав.
В определенный момент парень не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в металлическую стойку дорожного знака. От полученных травм юноша скончался на месте до приезда скорой. На нём был шлем, но отсутствовала другая защитная экипировка.
Правоохранители также прибыли на место аварии. Сейчас они устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
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