В Ленобласти водитель BMW увез судебного пристава, оформлявшего изъятие его авто
В Ленинградской области задержали водителя BMW, который, предположительно, увез с собой судебного пристава, оформлявшего изъятие иномарки за долги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
Согласно материалу, в пятницу во второй половине дня в полицию поступило сообщение о незаконном удержании мужчины в автомобиле BMW. Спустя десять минут сотрудники ГИБДД остановили машину во Всеволожском районе.
По предварительным сведениям, изначально пристав прибыл к транспортному средству, чтобы изъять авто должника. Когда он находился в салоне и шло оформление необходимых процедур, водитель начал движение. После инцидента мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Италии полуторагодовалый мальчик погиб после наезда фургона во дворе дома. Рядом с несовершеннолетним находились его родные.
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