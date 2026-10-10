В Приморье проведут проверку после призывов к расправе над детьми
В Приморье начали проверку из-за канала в соцсетях, где звучали призывы к расправе над детьми. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова.
По её словам, несовершеннолетние создали канал, через который занимались кибертравлей школьников Владивостока. В публикациях содержались различные призывы к насилию, вплоть до убийства. Омбудсмен заявила, что разберётся в ситуации.
Согласно материалу, в пятницу полиция уже нашла во Владивостоке одну девочку, причастную к травле подростков в онлайн-пространствах. С ней и её отцом провели профилактическую беседу. Школьницу поставят на профилактический учёт, а на её отца составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Забайкалье при взлёте рухнул легкомоторный самолёт Cessna ФГБУ «Авиалесоохрана». В результате инцидента пострадали два человека.
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