В Приморье проведут проверку после призывов к расправе над детьми

10 октября 2026, 05:17

Омбудсмен в Приморье проверит канал в соцсетях с призывами к насилию над школьниками

Фото: iStock/Marina Demidiuk

В Приморье начали проверку из-за канала в соцсетях, где звучали призывы к расправе над детьми. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова.