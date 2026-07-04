Достижения.рф

На Камчатке полиция открыла стрельбу по машине с водителем-подростком

Фото: istockphoto/Motortion

В Петропавловске‑Камчатском сотрудники ГИБДД применили оружие во время преследования автомобиля. Как рассказали в УМВД России по региону на платформе «Макс», за рулём Mitsubishi Mirage находился 14‑летний подросток, у которого не было водительских прав.



По данным полиции, юноша не отреагировал на требование инспекторов остановиться и попытался скрыться. Во время погони он неоднократно нарушал ПДД: семь раз проехал на запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу. Когда автомобиль покинул пределы города, правоохранители решили принудительно остановить машину. После предупредительного выстрела в воздух сотрудники открыли огонь по колёсам.

Машина остановилась неподалёку от посёлка Николаевка. Там полицейские задержали юного водителя и двух пассажиров. Оказалось, что родители подростка не знали о его местонахождении.

В отношении юноши составили административные протоколы. Материалы дела направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, рассматривается вопрос о постановке подростка на профилактический учёт в полиции.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0