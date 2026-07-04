На Камчатке полиция открыла стрельбу по машине с водителем-подростком

04 июля 2026, 01:37

Фото: istockphoto/Motortion

В Петропавловске‑Камчатском сотрудники ГИБДД применили оружие во время преследования автомобиля. Как рассказали в УМВД России по региону на платформе «Макс», за рулём Mitsubishi Mirage находился 14‑летний подросток, у которого не было водительских прав.