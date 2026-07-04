На Камчатке полиция открыла стрельбу по машине с водителем-подростком
В Петропавловске‑Камчатском сотрудники ГИБДД применили оружие во время преследования автомобиля. Как рассказали в УМВД России по региону на платформе «Макс», за рулём Mitsubishi Mirage находился 14‑летний подросток, у которого не было водительских прав.
По данным полиции, юноша не отреагировал на требование инспекторов остановиться и попытался скрыться. Во время погони он неоднократно нарушал ПДД: семь раз проехал на запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу. Когда автомобиль покинул пределы города, правоохранители решили принудительно остановить машину. После предупредительного выстрела в воздух сотрудники открыли огонь по колёсам.
Машина остановилась неподалёку от посёлка Николаевка. Там полицейские задержали юного водителя и двух пассажиров. Оказалось, что родители подростка не знали о его местонахождении.
В отношении юноши составили административные протоколы. Материалы дела направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, рассматривается вопрос о постановке подростка на профилактический учёт в полиции.
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