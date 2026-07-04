Школьница из Челябинска решила приготовить наггетсы и чуть не спалила квартиру
В Челябинске 13‑летняя школьница чуть не спровоцировала крупный пожар, когда решила самостоятельно приготовить наггетсы. Об этом рассказали в пресс‑службе регионального МЧС в соцсети «ВКонтакте».
Как пояснили в ведомстве, масло на сковороде вспыхнуло из‑за того, что девочка включила конфорку на слишком высокую мощность. Школьница вместо того, чтобы перекрыть подачу тепла или накрыть сковороду крышкой, включила вытяжку — и поток воздуха лишь усилил пламя. Затем подросток попыталась залить горящее масло водой, но из‑за этого огонь разгорелся ещё сильнее.
На вызов быстро приехали пожарные и оперативно потушили пламя. Благодаря их своевременным действиям серьёзного ущерба удалось не допустить. Тем не менее от огня пострадали кухонная мебель и натяжной потолок. Сама девочка не получила травм.
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