Школьница из Челябинска решила приготовить наггетсы и чуть не спалила квартиру

04 июля 2026, 01:17

Школьница из Челябинска устроила пожар во время приготовления ужина

Фото: istockphoto/grafoto

В Челябинске 13‑летняя школьница чуть не спровоцировала крупный пожар, когда решила самостоятельно приготовить наггетсы. Об этом рассказали в пресс‑службе регионального МЧС в соцсети «ВКонтакте».