Два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре Мичигана
В торговом центре города Дирборн (штат Мичиган) в пятницу произошла стрельба. Жертвами вооружённого нападения стали два человека ещё один получил ранения. Об этом проинформировал телеканал ABC News.
Инцидент случился примерно в 13:30 по местному времени (20:30 мск). Пострадали три человека в возрасте около 20 лет. Один из госпитализированных скончался прямо на месте, второй умер уже в больнице.
Предварительно установлено, что участники конфликта были знакомы между собой. Ссора началась с драки, которая затем переросла в перестрелку.
Ранее во Флориде местная жительница застрелила ветерана армии США. Конфликт произошёл из-за парковочного места.
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