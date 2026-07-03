Петербурженка открыла аварийный люк в самолете в Калининграде

03 июля 2026, 22:50

Дело открывшей люк самолета петербурженки рассмотрит суд

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

В Гурьевский районный суд передали уголовное дело против 43-летней пассажирки, которая в нетрезвом состоянии открыла аварийный люк на борту воздушного судна, готовившегося к вылету из калининградского аэропорта «Храброво» в Санкт-Петербург. ЧП произошло 20 мая, сообщили в пресс-службе областного суда.