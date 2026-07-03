Петербурженка открыла аварийный люк в самолете в Калининграде
В Гурьевский районный суд передали уголовное дело против 43-летней пассажирки, которая в нетрезвом состоянии открыла аварийный люк на борту воздушного судна, готовившегося к вылету из калининградского аэропорта «Храброво» в Санкт-Петербург. ЧП произошло 20 мая, сообщили в пресс-службе областного суда.
По данным следствия, женщина, имя которой не раскрывается, после посадки в самолёт умышленно потянула за ручку аварийного выхода, расположенного рядом с её креслом, и привела механизм в действие. В результате дебоширку отстранили от полёта, а двое других пассажиров настолько испугались за свою безопасность, что отказались продолжать воздушное путешествие.
Рейс вынужденно задержали — экипажу и наземным службам потребовалось время на дополнительную техническую проверку лайнера. Только после этого борт благополучно вылетел в пункт назначения.
Как уточнили в судебной инстанции, действия хулиганки квалифицировали по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, совершённые из хулиганских побуждений». В настоящий момент решается вопрос о назначении даты слушания. Санкция предусматривает вплоть до лишения свободы.
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