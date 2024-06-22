AFAD: В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0

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Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой Малатье на востоке страны. Как сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зафиксированы в Доганшехире в 21:29 (совпадает с Москвой).
Глубина очага землетрясения составляет 10, 96 километра. О разрушениях, пострадавших и жертвах пока не сообщается.
Ранее была информация о землетрясении у камчатских берегов магнитудой 5,9 специалисты филиала Единой геофизической службы РАН сообщали, что все случилось в акватории Тихого океана в районе восточной части полуострова. Глубина очага составляла 52 километра. О разрушениях и жертвах не сообщали.
Кроме того, землетрясение произошло и в районе восточного побережья Тайваня. Подробности в материале «Радио 1».
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Ранее была информация о землетрясении у камчатских берегов магнитудой 5,9 специалисты филиала Единой геофизической службы РАН сообщали, что все случилось в акватории Тихого океана в районе восточной части полуострова. Глубина очага составляла 52 километра. О разрушениях и жертвах не сообщали.
Кроме того, землетрясение произошло и в районе восточного побережья Тайваня. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов