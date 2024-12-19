На Камчатке пропал самолет Ан-2 с людьми на борту

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На Камчатке продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2, на борту которого, по предварительным данным, находятся три человека, включая двух пилотов и сопровождающего груз. Об этом информирует представитель Росавиации, пишет РИА Новости.
Воздушное судно с регистрационным номером RA-33555 выполняло рейс по маршруту Мильково – Оссора, когда сработал аварийный радиомаяк.
В связи с инцидентом в поисковую операцию были вовлечены два вертолета Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия. Спасатели вылетели из аэропортов Петропавловск-Камчатский (Елизово) и Тиличики. Поисково-спасательная операция организована ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база».
На данный момент информация о местоположении самолета и состоянии его пассажиров уточняется. Власти продолжают мониторинг ситуации и предпринимают все необходимые меры для успешного завершения поисков.
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В связи с инцидентом в поисковую операцию были вовлечены два вертолета Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия. Спасатели вылетели из аэропортов Петропавловск-Камчатский (Елизово) и Тиличики. Поисково-спасательная операция организована ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база».
На данный момент информация о местоположении самолета и состоянии его пассажиров уточняется. Власти продолжают мониторинг ситуации и предпринимают все необходимые меры для успешного завершения поисков.
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Дарья Осипова